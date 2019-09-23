Москвичам пообещали стремительное «бабушкино лето»
Жителей столицы в предстоящую субботу ждёт подобие «бабьего лета». Как сообщает портал «Метеовести», 28 сентября столбики термометров в столичном регионе могут дотянуться до отметки +15 градусов. При этом синоптики подчеркнули, что рассчитывать на продолжительное полноценное «бабье лето» москвичам не стоит.
Однако в период со среды до субботы столичный регион окажется под влиянием антициклона - в Москве и области начнёт теплеть. Специалисты подчеркнули, что в среду утром местами ожидаются слабые заморозки, а днем всего 9 градусов выше ноля. А уже в субботу ночные температуры подрастут до +4 градусов, а днем воздух прогреется до +15-ти.
Ранее НСН сообщала, что из-за ветра в столичном регионе продлили действие «жёлтого» уровня погодной опасности. До вечера вторника, 24 сентября, в Москве и области ожидается шквалистый ветер, порывы которого местами могут составлять до 18 м/с.
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