Москвичам пообещали стремительное «бабушкино лето»

Однако в период со среды до субботы столичный регион окажется под влиянием антициклона - в Москве и области начнёт теплеть. Специалисты подчеркнули, что в среду утром местами ожидаются слабые заморозки, а днем всего 9 градусов выше ноля. А уже в субботу ночные температуры подрастут до +4 градусов, а днем воздух прогреется до +15-ти.

Ранее НСН сообщала, что из-за ветра в столичном регионе продлили действие «жёлтого» уровня погодной опасности. До вечера вторника, 24 сентября, в Москве и области ожидается шквалистый ветер, порывы которого местами могут составлять до 18 м/с.

