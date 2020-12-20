Москвичам пообещали снег на следующей неделе

Ожидается, что в ближайшие дни в столице выпадет половина месячной нормы осадков. По данным синоптиков, высота сугробов в Москве составит около 20 см, а в Подмосковье – порядка 25 см.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН уточнила, что холод придет в Москву во вторник.

«Во вторник и среду местами пройдет слабый снег, ночью температура понизится до -6..-11, днем во вторник ожидается -3..-8. Среда будет еще более холодной, днем -4..-9 градусов. В четверг и пятницу временами будет идти небольшой снег, ночью -9..-14, днем -3..-8», - отметила она.

