Москвичам пообещали снег на следующей неделе
Сильные снегопады и метели в Москву принесет циклон «Грета». Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на информацию специалистов центра «Фобос».
Ожидается, что в ближайшие дни в столице выпадет половина месячной нормы осадков. По данным синоптиков, высота сугробов в Москве составит около 20 см, а в Подмосковье – порядка 25 см.
Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН уточнила, что холод придет в Москву во вторник.
«Во вторник и среду местами пройдет слабый снег, ночью температура понизится до -6..-11, днем во вторник ожидается -3..-8. Среда будет еще более холодной, днем -4..-9 градусов. В четверг и пятницу временами будет идти небольшой снег, ночью -9..-14, днем -3..-8», - отметила она.
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