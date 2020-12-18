Холода близко. Синоптик рассказала, как встречать Новый год на улице

В свою очередь, главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН рассказала, какая погода ждет москвичей и жителей Подмосковья на следующей неделе.



«Изменения будут, безусловно. В выходные и в понедельник будет на три градуса теплее нормы, а потом температура может даже стать ниже нормы. Пока же погода облачная. В субботу прогнозируется снег, ночью в субботу в Москве -3..-5, по области -3..-8, умеренный южный ветер. Таким он сохранится и днем, также ожидается снег и -2..-4 в Москве, по области -1..-6. В воскресенье ночью такая же погода, но на востоке температура может доходить до -11 градусов. Снега станет меньше, ветер - послабее. В дневные часы в Москве даже потеплеет до 0..-2. Еще теплее ночь будет в понедельник: в Москве -1..-3, по области -1..-6. Днем в Москве ожидается 0..-2, по области -4..+1», - отметила она.



По словам метеоролога, начиная со вторника, в Москву придет холод.



«Во вторник и среду местами пройдет слабый снег, ночью температура понизится до -6..-11, днем во вторник ожидается -3..-8. Среда будет еще более холодной, днем -4..-9 градусов. В четверг и пятницу временами будет идти небольшой снег, ночью -9..-14, днем -3..-8», - отметила она.



Макарова также рассказала, комфортно ли будет встретить Новый год на улице.



«В Москве это можно сделать в любую погоду, а за городом нужно быть поосторожнее и дозировать пребывание на улице, в любом случае не надо уходить от дома слишком далеко. Прогноз дается за пять суток, так что погода на Новый год будет известна не раньше 27 декабря», - заключила главный специалист Гидрометцентра.



Ранее фонд «Общественное мнение» сообщил, что большинство россиян (86%) собираются встретить Новый год дома. Выяснилось, что только 5% респондентов запланировали в новогоднюю ночь поход в гости. Еще 4% будут праздновать на работе, 3% пока не определились.

