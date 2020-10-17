Москвичам пообещали сильный мокрый снег в воскресенье

Жителям столичного региона следует подготовиться к резкому падению атмосферного давления на барическое дно. Показатели барометров остановятся на отметке около 733 мм ртутного столба.

Ранее терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, как укрепить здоровье, чтобы не заболеть в холодную погоду.

«Специально что-то есть или пить не надо, и так всего достаточно. Главное – не переедать. Самое лучшее – это контрастный душ. Надо начать с минимальной разницы температур и за две-три недели дойти до максимума, горячей и холодной воды. Раза три утром. И тогда будет очень хорошая готовность к перепадам температур на улице», - сказал Жемчугов.

