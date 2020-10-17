Москвичам пообещали сильный мокрый снег в воскресенье
Обильные осадки, местами в виде мокрого снега, пройдут в московском регионе в воскресенье, сообщает центр погоды «Фобос».
Выпадение осадков ожидается до трети месячной нормы, а также штормовой ветер до 20 м/с, информирует РИА Новости.
Жителям столичного региона следует подготовиться к резкому падению атмосферного давления на барическое дно. Показатели барометров остановятся на отметке около 733 мм ртутного столба.
Ранее терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, как укрепить здоровье, чтобы не заболеть в холодную погоду.
«Специально что-то есть или пить не надо, и так всего достаточно. Главное – не переедать. Самое лучшее – это контрастный душ. Надо начать с минимальной разницы температур и за две-три недели дойти до максимума, горячей и холодной воды. Раза три утром. И тогда будет очень хорошая готовность к перепадам температур на улице», - сказал Жемчугов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru