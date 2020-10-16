Шквал и мокрый снег: Москвичей огорчили прогнозом на выходные
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН рассказала о похолодании в столичном регионе.
В Москве начинается так называемое предзимье – температура воздуха опустилась ниже 10 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в городе может пройти мокрый снег.
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала в эфире НСН, что в ближайшие дни температура приблизится к своей норме, но после аномального тепла горожанам она покажется очень неласковой.
«Все почувствовали, что характер погоды изменился. Аномально теплая погода нас покинула, существенно похолодало, это связано с тем, что к нам распространилась большая атмосферная ложбина из Арктики. Не нужно этого пугаться, это кусочек большой волны. В ней будут перемещаться циклоны. Нужно готовиться к колебаниям атмосферного давления. Произойдет понижение температуры до климатической нормы. Погода будет ненастной», - заявила она.
Синоптик рассказала, что воскресенье станет самым холодным днем на предстоящей неделе. По ее словам, в целом температурный фон будет в пределах нормы, поэтому метеоролог сказала, что пугаться нечего.
«В воскресенье ожидается самый холодный день – сильный ветер, облака, осадки в виде дождя и мокрого снега. Низкий температурный фон и первые минусы. Это нас, пожалуй, огорчит, но это нужно принять. Москвичам придется сильно сменить гардероб, поменять резину на автомобилях. Ночной минус будет идти практически каждый день. Это требует определенного приспособления к меняющейся погоде. Ночью с пятницы на субботу в Москве около 0°C, местами пройдет небольшой дождь, днем в субботу обойдется без осадков, +5°C… +7°C. В воскресенье будут осадки и ночью, и днем, местами сильные в виде дождя и мокрого снега, ночью в Москве 0°C…+2°C. Ветер восточный с порывами до 15 м/с. А днем в воскресенье максимальная температура в столице +10°C. Но при этом сильный юго-западный ветер с порывами до 20 м/с», - добавила она.
Марина Макарова уточнила, что в ночь на понедельник осадки ослабеют, их интенсивность станет меньшей. Температура будет такая же, как и накануне: 0°C… +2°C. Ветер юго-западный местами с порывами до 18 м/с. Со вторника и до пятницы однородная погода, облачно с прояснениями, ночью -3°C… +2°C, в дневные часы +2°C… +7°C. В ночь на четверг возможно похолодание до -5°C.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 150 / сут.
Умерли
23 723+232 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+8 485 / сут.
- Российские комплексы С-400 прошли успешные испытания в Турции
- Большой Московский цирк могут закрыть на фоне пандемии
- В Подмосковье начали штрафовать за отказ принять безналичную оплату в транспорте
- Россия открыла авиасообщение с Сербией и Кубой
- Власти РФ допустили индексацию пенсий работающим пенсионерам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru