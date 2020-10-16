Шквал и мокрый снег: Москвичей огорчили прогнозом на выходные

В Москве начинается так называемое предзимье – температура воздуха опустилась ниже 10 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в городе может пройти мокрый снег.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала в эфире НСН, что в ближайшие дни температура приблизится к своей норме, но после аномального тепла горожанам она покажется очень неласковой.

«Все почувствовали, что характер погоды изменился. Аномально теплая погода нас покинула, существенно похолодало, это связано с тем, что к нам распространилась большая атмосферная ложбина из Арктики. Не нужно этого пугаться, это кусочек большой волны. В ней будут перемещаться циклоны. Нужно готовиться к колебаниям атмосферного давления. Произойдет понижение температуры до климатической нормы. Погода будет ненастной», - заявила она.

Синоптик рассказала, что воскресенье станет самым холодным днем на предстоящей неделе. По ее словам, в целом температурный фон будет в пределах нормы, поэтому метеоролог сказала, что пугаться нечего.