В аномальной жаре в России обвинили Трампа
Профессор ВШЭ в эфире НСН объяснил, как президент США мешает борьбе с глобальным потеплением.
Глобальное потепление приведет по всей России к более резким изменениям погоды в июле. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в большинстве регионов страны ожидается температура около и выше нормы.
Профессор ВШЭ, футуролог Андрей Коротаев в эфире НСН подтвердил выкладки метеорологов.
«Парниковый эффект будет усиливаться, тенденция на увеличение среднемесячной температуры в июне сохранится. Но совершенно необязательно в следующем году: возможны колебания вокруг линии тренда», – сказал он.
По мнению эксперта, борьбе с глобальным потеплением сейчас сильно мешает президент США Дональд Трамп, который отказался исполнять положения Киотского протокола о сокращении выбросов парниковых газов.
«Я думаю, после окончания президентства Трампа Соединенные Штаты вернутся в Киотский протокол, и борьба с глобальным потеплением реально усилится. Позиция Трампа сейчас здорово тормозит деятельность в этом направлении. Но опыт последних десятилетий показывает, что когда угроза принимает серьезный масштаб, здравый смысл возобладает. В ближайшие годы следует ждать очень серьезных мер по борьбе с глобальным потеплением. Вопрос, насколько это будет выправлять ситуацию», - пояснил он.
Ранее в Гидрометцентре сообщали, что самые жаркие дни в центральной России ожидаются в конце июля и начале августа.
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