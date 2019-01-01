В аномальной жаре в России обвинили Трампа

Глобальное потепление приведет по всей России к более резким изменениям погоды в июле. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в большинстве регионов страны ожидается температура около и выше нормы.

Профессор ВШЭ, футуролог Андрей Коротаев в эфире НСН подтвердил выкладки метеорологов.

«Парниковый эффект будет усиливаться, тенденция на увеличение среднемесячной температуры в июне сохранится. Но совершенно необязательно в следующем году: возможны колебания вокруг линии тренда», – сказал он.