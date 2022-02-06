Москвичам пообещали потепление до 0 градусов в понедельник
В понедельник в Московском регионе температура повысится до 0 градусов и пойдет мокрый снег. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
«7 февраля начнется прямо весеннее потепление. Ночью - минус 3, днем - около 0. Пройдет снег, мокрый снег», - отмечается в прогнозе на официальном сайте метеослужбы.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что предстоящие выходные 5 и 6 февраля принесут в Москву морозы до -14 градусов, но, уже начиная с 7 февраля, можно ожидать небольшую оттепель.
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