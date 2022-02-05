Гидрометцентр предупредил о дождях и оттепели в центральной России

«Глядя на синоптическую карту, видно, как без конца пульсирует исландский минимум - климатический центр образования циклонов. Очередные циклоны направились к центру Европейской России. Начиная с понедельника и до конца рабочей недели температура будет очень высокая: примерно на 8 градусов, а в отдельные дни на 10 градусов выше средних значений», — рассказал синоптик.

По словам Вильфанда, в отдельные дни ожидается до 3 градусов тепла, температура воздуха ночью будет держаться в пределах +1…-6 градусов. В течение недели в центре европейской части страны будет облачно, пройдут небольшие осадки, при этом во вторник и среду Гидрометцентр обещает умеренный снегопад.

