Гидрометцентр предупредил о дождях и оттепели в центральной России
Центр европейской части России ожидают температура на 8-10 градусов выше нормы и небольшие осадки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
«Глядя на синоптическую карту, видно, как без конца пульсирует исландский минимум - климатический центр образования циклонов. Очередные циклоны направились к центру Европейской России. Начиная с понедельника и до конца рабочей недели температура будет очень высокая: примерно на 8 градусов, а в отдельные дни на 10 градусов выше средних значений», — рассказал синоптик.
По словам Вильфанда, в отдельные дни ожидается до 3 градусов тепла, температура воздуха ночью будет держаться в пределах +1…-6 градусов. В течение недели в центре европейской части страны будет облачно, пройдут небольшие осадки, при этом во вторник и среду Гидрометцентр обещает умеренный снегопад.
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