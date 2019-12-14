Метеорологи рассказали о ледяном дожде в Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН рассказал об изменении погоды на выходных и в начале недели.
Европейская часть России окажется в зоне аномально теплой погоды, сообщил Гидрометцентр.
Синоптики отмечают, что температурный режим ближайших дней обусловлен влиянием атлантического циклона. Поэтому температурные значения начала декабря более характерны для ноябрьских дней – столбик термометра поднимется выше на 5-8 градусов, чем обычно.
Погода в субботу будет определяться западной периферией антициклона, отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН.
«В Москве в субботу будет облачно, без существенных осадков, южный ветер - 3-8 метров в секунду, температура 0-+2 градуса.
В воскресенье в связи с приближением теплого фронта с запада, связанного с атлантическим циклоном, пойдут осадки. Ночью вначале небольшой снег, в дневные часы он перейдет в мокрый снег, а к вечеру, возможно, - в дождь. Есть вероятность локального ледяного дождя. Температура ночью около нуля, днем 1-3 градуса тепла», - рассказал Тишковец.
Следующая неделя, по мнению эксперта, пройдет под влиянием западно-восточного переноса воздушных масс – гигантского циклона атлантического происхождения. Синоптик пообещал слякотную погоду с туманами и гололедом.
«Температура ночью будет колебаться от нуля до -2 градусов, днем – слабый плюс», дополнил прогноз ведущий специалист центра погоды «Фобос».
Ранее в эфире НСН главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова рассказала, на сколько аномальными по температуре будут выходные.
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