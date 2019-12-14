Метеорологи рассказали о ледяном дожде в Москве

Европейская часть России окажется в зоне аномально теплой погоды, сообщил Гидрометцентр.

Синоптики отмечают, что температурный режим ближайших дней обусловлен влиянием атлантического циклона. Поэтому температурные значения начала декабря более характерны для ноябрьских дней – столбик термометра поднимется выше на 5-8 градусов, чем обычно.

Погода в субботу будет определяться западной периферией антициклона, отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН.

«В Москве в субботу будет облачно, без существенных осадков, южный ветер - 3-8 метров в секунду, температура 0-+2 градуса.

В воскресенье в связи с приближением теплого фронта с запада, связанного с атлантическим циклоном, пойдут осадки. Ночью вначале небольшой снег, в дневные часы он перейдет в мокрый снег, а к вечеру, возможно, - в дождь. Есть вероятность локального ледяного дождя. Температура ночью около нуля, днем 1-3 градуса тепла», - рассказал Тишковец.