Число погибших при ударе ВСУ по турбазам в Запорожской области возросло до 12

По словам губернатора, аварийно‑спасательные мероприятия на месте ЧП завершены силами сотрудников МЧС. В ходе работ удалось вызволить из опасной зоны двух человек, среди которых — один ребёнок.



В публикации в канале губернатора в «Макс» говорится: «К сожалению, из‑под завалов извлекли тело ещё одного погибшего. В итоге в результате этой бесчеловечной атаки ранения получили 19 мирных жителей, число погибших составило 12 человек».



Балицкий также сообщил, что 26 июля — воскресенье — объявлено днём траура в Запорожской области в связи с произошедшей трагедией.



Атака на турбазу в Кирилловке была совершена ВСУ 25 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями» охарактеризовала удары по туристическим объектам как действия, типичные для террористов. Следственный комитет России квалифицировал инцидент как теракт и возбудил уголовное дело. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник возложил ответственность за случившееся на нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

