Москвичам объяснили порядок посещения непродовольственных магазинов

Жителям российской столицы для поездок в непродовольственные магазины, которые должны открыться с 1 июня, надо будет оформлять цифровые пропуски. Об этом в эфире Первого канала заявил руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Гулять по очереди. Собянин снимает ограничения на прогулки

Он отметил, что если непродовольственный магазин находится в шаговой доступности, оформлять пропуск не нужно — в данном случае будет действовать та же схема, что и для посещения продуктового магазина.

Если же в непродовольственный магазин нужно ехать, необходимо оформить либо рабочий пропуск, либо воспользоваться разовым, который выдается системой на один день два раза в неделю.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ослаблении ограничительных мер в городе с 1 июня. Помимо посещения непродовольственных магазинов, москвичам разрешили прогулки, однако горожан будут выпускать на улицы по очереди: в разные дни такое право дадут жителям конкретных домов, передает «Свободная пресса».

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ФОТО: pixabay.com
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