Москвичам объяснили порядок посещения непродовольственных магазинов

Он отметил, что если непродовольственный магазин находится в шаговой доступности, оформлять пропуск не нужно — в данном случае будет действовать та же схема, что и для посещения продуктового магазина.



Если же в непродовольственный магазин нужно ехать, необходимо оформить либо рабочий пропуск, либо воспользоваться разовым, который выдается системой на один день два раза в неделю.



Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ослаблении ограничительных мер в городе с 1 июня. Помимо посещения непродовольственных магазинов, москвичам разрешили прогулки, однако горожан будут выпускать на улицы по очереди: в разные дни такое право дадут жителям конкретных домов, передает «Свободная пресса».

