Синоптик предсказал потепление и солнечную погоду в Центральной России
Жителям Центрального федерального округа (ЦФО) в начале следующей недели стоит ожидать солнечной погоды без осадков и до 13 градусов тепла. Таким прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
«Сложная погода осталась в конце рабочей недели, в выходные начинается постепенное улучшение. В воскресенье солнце уже будет светить в течение половины суток. Хорошее, теплое, апрельское», — рассказал синоптик.
Как отметил Вильфанд, в понедельник потеплеет до 8-10 градусов, а к среде температура вырастет до +13℃.
Первая половина недели в ЦФО пройдет без осадков. При этом до вторника в регионе ожидаются отрицательные ночные температуры.
Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила в эфире НСН, что снегопад в начале апреля — нормальное явление для московского климата. По словам эксперта, в выходные погода в столичном регионе будет близка к календарной норме.
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