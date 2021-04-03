Синоптик предсказал потепление и солнечную погоду в Центральной России

«Сложная погода осталась в конце рабочей недели, в выходные начинается постепенное улучшение. В воскресенье солнце уже будет светить в течение половины суток. Хорошее, теплое, апрельское», — рассказал синоптик.

Как отметил Вильфанд, в понедельник потеплеет до 8-10 градусов, а к среде температура вырастет до +13℃.

Первая половина недели в ЦФО пройдет без осадков. При этом до вторника в регионе ожидаются отрицательные ночные температуры.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила в эфире НСН, что снегопад в начале апреля — нормальное явление для московского климата. По словам эксперта, в выходные погода в столичном регионе будет близка к календарной норме.

