Москвича заподозрили в попытке изнасилования двух женщин
В Москве мужчина подозревается в покушении на изнасилование двух женщин, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
По ее словам, злоумышленник задержан. На него заведено уголовное дело. 7 июля мужчина 1986 года рождения попытался изнасиловать девушку недалеко от Симоновского вала, однако ей удалось оказать сопротивление. Подозреваемый скрылся, однако позже совершил попытку изнасилования недалеко от Крутицкой набережной.
Ранее педофил-иностранец получил 20 лет колонии за изнасилование российского ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru