Педофил-иностранец получил 20 лет колонии за изнасилование российского ребенка

Отмечается, что 28-летнего осужденного обвинили в изнасиловании и совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Установлено, что преступник познакомился с потерпевшей в соцсетях и пригласил ее на встречу, в ходе которой совершил преступление. О случившемся стало известно матери ребенка.

Ранее педофила, изнасиловавшего и убившего пятилетнего ребенка в подмосковном Серпухове, приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

