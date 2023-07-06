Педофил-иностранец получил 20 лет колонии за изнасилование российского ребенка
Суд в Рязани признал виновным в педофилии иностранного гражданина и назначил ему наказание в виде 20 лет колонии строгого режима. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.
Отмечается, что 28-летнего осужденного обвинили в изнасиловании и совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
Установлено, что преступник познакомился с потерпевшей в соцсетях и пригласил ее на встречу, в ходе которой совершил преступление. О случившемся стало известно матери ребенка.
Ранее педофила, изнасиловавшего и убившего пятилетнего ребенка в подмосковном Серпухове, приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru