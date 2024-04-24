Москвич пытался захватить самолет после ссоры с девушкой
Москвич, сорвавший вылет рейса по маршруту Сочи — Санкт-Петербург, изобразил попытку захвата самолета после ссоры с девушкой, сообщает «РЕН ТВ».
Дебоширом оказался ведущий специалист московской компании по продаже компьютеров. В аэропорту он находился в компании своей сожительницы. Они были нетрезвы и поссорились. Мужчина выдавил окно, выбрался на взлетно-посадочную полосу и побежал в сторону самолета, который готовился к вылету. После этого он начал изображать попытку захвата воздушного судна.
Ранее в Томске с самолета сняли рейса бросавшегося яблоками в окружающих дебошира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru