Москвич пытался захватить самолет после ссоры с девушкой

Москвич, сорвавший вылет рейса по маршруту Сочи — Санкт-Петербург, изобразил попытку захвата самолета после ссоры с девушкой, сообщает «РЕН ТВ».

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Дебоширом оказался ведущий специалист московской компании по продаже компьютеров. В аэропорту он находился в компании своей сожительницы. Они были нетрезвы и поссорились. Мужчина выдавил окно, выбрался на взлетно-посадочную полосу и побежал в сторону самолета, который готовился к вылету. После этого он начал изображать попытку захвата воздушного судна.

Ранее в Томске с самолета сняли рейса бросавшегося яблоками в окружающих дебошира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
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