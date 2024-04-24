Москвич пытался захватить самолет после ссоры с девушкой

Дебоширом оказался ведущий специалист московской компании по продаже компьютеров. В аэропорту он находился в компании своей сожительницы. Они были нетрезвы и поссорились. Мужчина выдавил окно, выбрался на взлетно-посадочную полосу и побежал в сторону самолета, который готовился к вылету. После этого он начал изображать попытку захвата воздушного судна.

Ранее в Томске с самолета сняли рейса бросавшегося яблоками в окружающих дебошира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

