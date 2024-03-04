В Томске с самолета сняли рейса бросавшегося яблоками в окружающих дебошира
Дебошира, который бросался в пассажиров яблоками, сняли с самолёта в аэропорту Томска. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского управления на транспорте МВД РФ.
По данным полиции, инцидент произошёл на борту лайнера, который готовился вылететь в Москву. Во время посадки неадекватный пассажир, с видимыми признаками алкогольного опьянения, стал швырять в окружающих яблоками и провоцировать конфликт.
Когда в происходящее попытался вмешаться старший бортпроводник, 29-летний дебошир ударил его кулаком в лицо.
«Мужчину доставили в дежурную часть, от прохождения медосвидетельствования он отказался... Его привлекли к административной ответственности по статьям «мелкое хулиганство» и «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», - указали правоохранители.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее лайнер японской авиакомпании All Nippon Airlines, вылетевший из Токио в Сиэтл, вынужденно вернулся в аэропорт японской столицы из-за американца, укусившего одну из бортпроводниц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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