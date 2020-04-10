Москвич Иисус Воробьев обжаловал штраф за неповиновение полиции
Защита москвича Иисуса Воробьева обжаловала назначенный ему штраф за неповиновение полиции, которая его задержала, пока он гулял с собакой на Патриарших прудах. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Олега Елисеева.
Ранее стало известно, что 6 апреля Пресненский суд Москвы вынес Воробьеву постановление о штрафе в 1000 рублей за неповиновение полиции. Мужчина выгуливал собаку на Патриарших прудах, так как проживает в непосредственной близости к скверу. Его задержали, а затем увезли в отделение, оставив собаку одну на улице. По данным полиции, Воробьев отказывался покинуть сквер и не реагировал на замечания сотрудников. Сторона Воробьева утверждает, что пруды не входят в список мест, запрещенных к посещению московскими властями.
Дата рассмотрения апелляционной жалобы не известна. Видео с задержанием вызвало общественный резонанс в сети. Член Совфеда Андрей Клишас осудил подобные действия полицейских, отметив, что судам придется очень долго разбираться с последствиями подобных мер.
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