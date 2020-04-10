Москвич Иисус Воробьев обжаловал штраф за неповиновение полиции

Ранее стало известно, что 6 апреля Пресненский суд Москвы вынес Воробьеву постановление о штрафе в 1000 рублей за неповиновение полиции. Мужчина выгуливал собаку на Патриарших прудах, так как проживает в непосредственной близости к скверу. Его задержали, а затем увезли в отделение, оставив собаку одну на улице. По данным полиции, Воробьев отказывался покинуть сквер и не реагировал на замечания сотрудников. Сторона Воробьева утверждает, что пруды не входят в список мест, запрещенных к посещению московскими властями.

Дата рассмотрения апелляционной жалобы не известна. Видео с задержанием вызвало общественный резонанс в сети. Член Совфеда Андрей Клишас осудил подобные действия полицейских, отметив, что судам придется очень долго разбираться с последствиями подобных мер.