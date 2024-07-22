«Москвич 8» презентуют на выставке в Манеже в августе 2024 года
Новый семиместный кроссовер «Москвич 8» завод-изготовитель презентует на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030». Мероприятие состоится с 1 августа по 8 сентября. Об этом сообщил Telegram-канал завода «Москвич».
Отмечается, что «Москвич 8» является китайским JAC X8 Plus с новыми шильдиками. Он появится в продаже в конце 2024 года. Впервые он был продемонстрирован в мае 2024 года на мероприятии, гостем которого стал столичный мэр Сергей Собянин.
Кроме того, в зоне завода продемонстрируют «Москвич 3» и «Москвич 6». Все желающие смогут посидеть за рулем автомобилей.
По мнению экспертов, «Москвич 8» навяжет конкуренцию Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Chery Tiggo 7 PRO, Tiggo 8 и Geely Okavango.
Ранее Минпромторг России включил Lada, «Москвич» и Haval в список машин для использования госслужащими.
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