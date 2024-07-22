«Москвич 8» презентуют на выставке в Манеже в августе 2024 года

Отмечается, что «Москвич 8» является китайским JAC X8 Plus с новыми шильдиками. Он появится в продаже в конце 2024 года. Впервые он был продемонстрирован в мае 2024 года на мероприятии, гостем которого стал столичный мэр Сергей Собянин.

Кроме того, в зоне завода продемонстрируют «Москвич 3» и «Москвич 6». Все желающие смогут посидеть за рулем автомобилей.

По мнению экспертов, «Москвич 8» навяжет конкуренцию Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Chery Tiggo 7 PRO, Tiggo 8 и Geely Okavango.

Ранее Минпромторг России включил Lada, «Москвич» и Haval в список машин для использования госслужащими.

