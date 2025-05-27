Москве пообещали «метель из тополиного пуха» в ближайшие дни
Столицу и область атакует «метель из тополиного пуха» в ближайшие дни. Об этом заявили в Мособлпожспасе.
Спасатели предупредили жителей Московского региона о том, что тополиный пух начнет летать гораздо раньше обычного срока. В этом виновата теплая и малоснежная зима, которая ускорила цветение деревьев и кустарников.
Пушинки особенно опасны для аллергиков и вызовут у них новые приступы. Также повысится уровень пожарной опасности, так как пух легко воспламеняется и собирается в кучки.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил о резком росте пожарной опасности в Московском регионе, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Москве пообещали «метель из тополиного пуха» в ближайшие дни
- Даниил Медведев в первом круге вылетел с «Ролан Гаррос — 2025»
- «Сплетники без мужества»: Кадыров ответил распространяющим слухи о его болезни
- Умерший участник СВО лишился шести миллионов рублей
- Путин и Лукашенко обсудили нехватку картофеля
- Путин заявил о необходимости внутренней мобилизации соотечественников
- Мутко: В РФ может вдвое вырасти количество кредитов по семейной ипотеке
- Путин усомнился в регистрации брака через «Госуслуги»
- СМИ: Роналду уйдет из «Аль-Насра»
- В Госдуме осудили существование денежных выплат для беременных школьниц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru