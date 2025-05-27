Москве пообещали «метель из тополиного пуха» в ближайшие дни

Спасатели предупредили жителей Московского региона о том, что тополиный пух начнет летать гораздо раньше обычного срока. В этом виновата теплая и малоснежная зима, которая ускорила цветение деревьев и кустарников.

Пушинки особенно опасны для аллергиков и вызовут у них новые приступы. Также повысится уровень пожарной опасности, так как пух легко воспламеняется и собирается в кучки.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил о резком росте пожарной опасности в Московском регионе, напоминает НСН.

