Москве еженедельно производит более 260 тысяч халатов и бахил для медиков
Столичные предприятия каждую неделю производят более 260 тысяч единиц спецодежды для медиков. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он отметил, что четверть от этого объема выпускают четыре крупных производителя одежды. Они на время пандемии COVID-19 перепрофилировали свои мощности на пошив средств индивидуальной защиты для медицинских работников.
Ефимов уточнил, что перевод части легкой промышленности на изготовление средств индивидуальной защиты для медперсонала позволило не только полностью обеспечить потребности столичной системы здравоохранения, но и сохранить штат и зарплаты сотрудников этих предприятий.
В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что на предприятиях, перешедших на производство спецодежды, соблюдаются все необходимые требования безопасности.
Ранее НСН писала, что Сергей Собянин распорядился отправить в регионы бригады столичных врачей. Первые самолеты с московскими медиками вылетят в четыре субъекта: Забайкальский край, Дагестан, Ингушетию и Северную Осетию. В состав бригад вошли пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры.
Кроме того, Москва направит в регионы средства индивидуальной защиты для врачей и медикаменты, а также более 40 аппаратов ИВЛ и тепловизоры. Столица передаст регионам и более 300 тысяч экспресс-тестов на антитела к коронавирусу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru