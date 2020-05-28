Москве еженедельно производит более 260 тысяч халатов и бахил для медиков

Столичные предприятия каждую неделю производят более 260 тысяч единиц спецодежды для медиков. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он отметил, что четверть от этого объема выпускают четыре крупных производителя одежды. Они на время пандемии COVID-19 перепрофилировали свои мощности на пошив средств индивидуальной защиты для медицинских работников.

Ефимов уточнил, что перевод части легкой промышленности на изготовление средств индивидуальной защиты для медперсонала позволило не только полностью обеспечить потребности столичной системы здравоохранения, но и сохранить штат и зарплаты сотрудников этих предприятий.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что на предприятиях, перешедших на производство спецодежды, соблюдаются все необходимые требования безопасности.