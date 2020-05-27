Минздрав Подмосковья рассказал о запасах защитных средств для медиков

Министерство здравоохранения Московской области выступило с опровержением информации о том, что в регионе якобы иссякают запасы средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом.



Ранее на заседании комитета Госдумы по здравоохранению замглавы Росздравнадзора Ирина Серегина заявила, что в девяти регионах защитных костюмов для медиков осталось на неделю.



По ее словам, такая ситуация сложилась в Костромской, Московской, Архангельской, Свердловской, Новосибирской, Магаданской областях, республиках Марий Эл и Татарстан, в Приморском крае. При этом некоторые регионы и вовсе не предоставили данные о наличи СИЗ на своих складах, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».



Однако в Минздраве Московской области заявили, что эти сведения не соответствуют действительности. В ведомстве сообщили «Радио 1», что на складах сейчас находятся 400 тысяч защитных костюмов — этого количества хватит на 37 дней.



Кроме того, имеется 633 тысячи респираторов (запас на 70 дней) 111 тысяч защитных очков (28 дней), 400 тысяч пар бахил (36 дней). Запасов перчаток и медицинских масок должно хватить на два месяца.



Подчеркивается, что СИЗ централизованно закупает Мособлмедсервис, а сами средства защиты регулярно доставляются в медицинские организации Подмосковья.

