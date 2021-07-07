Москва вышла в пятерку лидеров по вакцинации
Москва впервые с весны вышла в пятерку лидеров по вакцинации. Доля москвичей, которые сделали хотя бы одну вакцину, увеличилась почти на восемь процентных пунктов, подсчитали в РБК.
Больше всего привитых жителей на Чукотке (33,07%), на втором месте Белгородская область (30,86%). Дальше идут Ненецкий автономный округ (24,8%), Москва (23,71%) и Мордовия (23,36%). Всего первый компонент прививки получили около 24,5 миллионов россиян (16,73%), а полностью прошли вакцинацию 17,1 миллионов граждан (11,72%).
Москва является первым регионом, в котором объявили обязательную вакцинацию для сотрудников общепита, сферы услуг, здравоохранения и соцработников. Люди, отстраненные от работы за отсутствие прививки, не будут получать зарплату в этот период. Кроме того, в Москве и области действуют QR-коды, подтверждающие, что житель либо переболел, либо вакцинировался, либо имеет отрицательный ПЦР-тест или противопоказания к прививке. Вход в рестораны и кафе теперь невозможен без предоставления QR-кодов.
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