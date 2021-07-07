Москва вышла в пятерку лидеров по вакцинации

Больше всего привитых жителей на Чукотке (33,07%), на втором месте Белгородская область (30,86%). Дальше идут Ненецкий автономный округ (24,8%), Москва (23,71%) и Мордовия (23,36%). Всего первый компонент прививки получили около 24,5 миллионов россиян (16,73%), а полностью прошли вакцинацию 17,1 миллионов граждан (11,72%).

Москва является первым регионом, в котором объявили обязательную вакцинацию для сотрудников общепита, сферы услуг, здравоохранения и соцработников. Люди, отстраненные от работы за отсутствие прививки, не будут получать зарплату в этот период. Кроме того, в Москве и области действуют QR-коды, подтверждающие, что житель либо переболел, либо вакцинировался, либо имеет отрицательный ПЦР-тест или противопоказания к прививке. Вход в рестораны и кафе теперь невозможен без предоставления QR-кодов.

