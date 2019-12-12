Москва встала в десятибалльных пробках
Пробки на дорогах столицы достигли десяти баллов, о чем свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки». ожидается, что сложная дорожная ситуация сохраниться вплоть до 21 часа, после чего уровень заторов может упасть до шести баллов.
В частности, трудности с движением автотранспорта присутствуют на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольцах. Существенные заторы наблюдаются на Тверской, Неглинной, Лубянке, Знаменке, а также на Новом Арбате. Не без сложностей дорожная ситуация и на МКАД.
Центр организации дорожного движения призывает москвичей и гостей столицы отложить использование личного автомобиля до 21 часа.
В конце августа НСН сообщала, что массовый отъезд туристов, которые этим летом приезжали на курорты на автомобилях, спровоцировал огромные пробки на федеральной трассе А-147 Джубга–Сочи.
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