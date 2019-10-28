Путешествие из Петербурга в Москву по М-11. Дорого

Поездка обойдется в среднем в 1300–2000 рублей, следует из проекта приказа «Автодора», на который ссылаются «Известия». Расценки устанавливаются в зависимости от типа транспортного средства. Так, водителям грузовиков и автобусов придется платить от 2100 рублей до почти четырех тысяч. С транспондером – дешевле. Из нововведений стоит отметить тариф выходного дня: для легковых автомобилей в выходной день путь по новой трассе обойдется дороже, чем в будни, впрочем, разница на участке Тверь - Питер составит всего 70 рублей или 7% от общей стоимости поездки.

Скоростная платная трасса М-11 ведет от Московской кольцевой автодороги до питерского КАД. Время проезда почти 670 километров дороги оценивается в 5,5 часов. Полностью дорога будет открыта, как ожидается, в ноябре. Проезд по трассе М-10, которая сейчас соединяет две столицы, останется бесплатным. Доходы от сборов за проезд по платной дороге Москва – Петербург «Автодор» планирует направить на развитие придорожной инфраструктуры, - заявили РБК в госкомпании.

В целом цена приемлемая, но только при наличии инфраструктуры, а ее пока нет, - следует из комментария НСН председателя «Движения автомобилистов России» Виктора Похмелкина.

«Для такой дороги это более или менее приемлемая цена. Другое дело, что на этой дороге ещё нужно налаживать инфраструктуру. Там сейчас явно не хватает и автозаправок, и кафе, и хороших туалетов. Всё-таки это дорога бизнес-класса и она должна содержать хорошие условия для водителей не только по скорости, но и по всем остальным инфраструктурным придорожным услугам. И над этим, конечно, надо ещё работать».

Готовы или нет платить такие деньги российские водители за скорый проезд, покажет только практика, - добавил Виктор Похмелкин.

«Цена правильная-неправильная, адекватная-неадекватная – на это ответит только реальная ситуация. Будут люди там ездить и платить, значит, все нормально. Если все-таки, несмотря на все неудобства, будут предпочитать М-10, значит, считайте, цена завышена».

Дороги у нас, допустим, строить качественно уже научились. А вот жадность при формировании тарифов оставляет платную дорогу пустой. Как это было с первым участком той же М-11 от МКАД до Шереметьево в объезд Химок. Участок, которым в тестовый период водители активно пользовались, и «старая Ленинградка» существенно разгрузилась, с момента перехода на платный режим сразу опустел, а на М-10 вернулись тяжелые пробки. Так обстоят дела и по сей день. Если водители проголосуют рублем за ускоренный проезд из одной столицы в другую, если нет – тарифы придется снижать. Иначе 550 миллиардов рублей окажутся закопанными впустую.

