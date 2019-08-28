Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал многокилометровые пробки

Массовый отъезд туристов, которые этим летом приезжали на курорты на автомобилях, спровоцировал огромные пробки на федеральной трассе А-147 Джубга–Сочи. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в ФКУ Упрдор «Черноморье». Там подчеркнули, что только за 26 августа по дороге, рассчитанной на 6 тысяч автомобилей, проехали более 46 тысяч машин.

Эксперты отмечают, что в конце последнего летнего месяца перегруженность дороги А-147 на выезде из Сочи достигала отметки в 678,5%.

Добавим, в ночь на 28 августа заторов на трассе уже не было. Однако, несмотря на это, дорожники просят туристов, которые планируют время отъезда, учитывать возможность перегруженности трассы А-147 днём.