Москва вошла в топ регионов по получению взяток

Москва оказалась в лидерах регионов РФ по числу зарегистрированных фактов взяточничества. Также в топ вошли Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Пермский край и Дагестан. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктора Балдина.

Он отметил, что высокий уровень коррупции в этих регионах обусловлен большим объемом обращения финансовых активов, а также расположением федеральных органов власти и крупных промышленных центров. Меньше всего взяток в 2020 году выявили в республиках Адыгея, Тыва, Марий Эл, Ингушетии и Хакасии, на Чукотке и в Еврейской автономной области, а также в Магаданской, Костромской и Мурманской областях.