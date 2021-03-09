Москва вошла в топ регионов по получению взяток
Москва оказалась в лидерах регионов РФ по числу зарегистрированных фактов взяточничества. Также в топ вошли Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Пермский край и Дагестан. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктора Балдина.
Он отметил, что высокий уровень коррупции в этих регионах обусловлен большим объемом обращения финансовых активов, а также расположением федеральных органов власти и крупных промышленных центров. Меньше всего взяток в 2020 году выявили в республиках Адыгея, Тыва, Марий Эл, Ингушетии и Хакасии, на Чукотке и в Еврейской автономной области, а также в Магаданской, Костромской и Мурманской областях.
Как заявил Балдин, чаще всего мелкие взятки берут сотрудники уголовно-исполнительной системы, педагоги и полицейские. Он добавил, что одна лишь статистика не может свидетельствовать о коррумпированности регионов, так как «коррупционные преступления являются высоколатентными».
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