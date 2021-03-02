Миронов заявил, что коррупцию необходимо приравнять к госизмене

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что антикоррупционное законодательство необходимо радикально ужесточать, сообщает пресс-служба партии.

В заявлении политика говорится, что коррупцию следует признать преступлением, по своей тяжести сопоставимым с госизменой. Миронов считает, что также необходимо чётко прописать в законе конфискацию имущества не только у коррупционера, но и у его ближайших родственников.

«Нужно пресекать такие преступления в зародыше: с помощью статьи о незаконном обогащении, которую наша фракция давно предлагает ввести в Уголовный кодекс. Эта норма гарантирует постоянный контроль над расходами и доходами любого чиновника»,- подчеркнул Миронов.

Политик добавил, что поправки, которые в последние годы вносятся в профильное законодательство, можно сравнить с черепашьим шагом. При этом, по его мнению, есть возможность «сразу совершить прыжок к цели», которой является победа над коррупцией.

Ранее организация Transparency International (признана иностранным агентом Минюстом РФ) опубликовала ежегодный индекс восприятия коррупции, сообщает «Свободная пресса». Россия заняла в списке 129-е место из 180, поделив его с такими странами, как Габон, Малави, Мали и Азербайджан.

