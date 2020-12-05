Москва установила антирекорд по числу новых случаев COVID-19 за сутки

В Москве зарегистрировано рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки – 7993. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

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Предыдущий антирекорд по приросту инфицированных за сутки зафиксировали в столице 27 ноября. В этот день выявили 7918 новых заболевших COVID-19.

Отмечается также, что за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали 3726 новых случаев коронавирусной инфекции, в Подмосковье - 1246.

Всего в России за прошедшие сутки выявили 28 782 случая инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 2 431 731 случай коронавирусной инфекции.

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ФОТО: pixabay.com
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