В Москве возбудили дело из-за поддельных справок об отсутствии COVID-19
Прокуратура Москвы добилась возбуждения уголовного дела по факту продажи поддельных справок об отрицательном тесте на коронавирус, сообщает пресс-служба ведомства.
Представитель пресс-службы Людмила Нефедова рассказала, что в прокуратуре изучили материалы проверки об отказе в возбуждении уголовного дела по обращению представителя частной лаборатории о продаже через интернет поддельных медсправок об отсутствии коронавируса без реального прохождения медосмотра.
В материалах проверки говорится, что неизвестный, от имени лаборатории, незаконно изготовил документ об отрицательном тесте на COVID-19, а затем через интернет и курьерскую службу продал справку за 2 500 рублей. В итоге решение об отказе было отменено, возбуждено уголовное дело по статье «сбыт поддельного документа».
Ранее в правоохранительные органы обратилась лаборатория «Гемотест», заявившая о фактах подделки их справок о результатах анализов на коронавирус. Сотрудники МВД провели контрольные закупки на сайтах, после чего курьеров, которые доставили «липовые» справки, задержали для выяснения всех обстоятельств.
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