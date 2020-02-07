Москва усиливает контроль за оборотом лекарств и здравоохранением в целом
Москва системно усиливает меры по повышению прозрачности и контролю за оборотом лекарств и прочими видами помощи в здравоохранении. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, работа ведется во взаимодействии с правоохранительными органами и Росздравнадзором.
Заммэра отметила, что по пресечению и предотвращению в этой сфере ведется и будет продолжена.
Ракова в частности отметила, что в 2016 году был скорректирован принцип ценообразования на онкологические лекарства. Их стоимость начала формироваться с учетом средней по итогам торгов в Москве и всех регионах России с учетом минимальной зарегистрированной в государственном реестре цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.
До этого цена формировалась лишь на основе реестра и по самой высокой зарегистрированной в нем стоимости.
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