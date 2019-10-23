Москва стала первым городом в мире с интервалом движения поездов метро 1,5 мин

23 октября 201913:59

Москва стала первым городом в мире с интервалом движения поездов метро в 90 секунд. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Кроме того, он отметил, что строительство столичной подземки в пересчете на одного перевезенного пассажира – самое экономически выгодное. Хуснуллин отметил, что московский метрополитен провозит 40 тысяч человек в час.

Заммэра отметил также, что сокращение времени пассажира в пути на одну минуту приносит городу 20 млрд рублей в год.

Напомним, в российской столице утверждена и реализуется программа развития Московского метрополитена, благодаря которой к 2027 году в 75 районах Москвы улучшиться ситуация с доступом к метро.

Строительные работы на станции метро «Окская» завершат к концу года

Кстати, с 26 октября из-за строительства Большой кольцевой линии для пассажиров закроют Каховскую линию столичной подземки. Расположенные на ней станции «Каширская», «Варшавская» и «Каховская» вновь откроются уже в составе БКЛ, пишет RT.

В пресс-службе метрополитена подчеркнули, что на время их закрытия пассажиры могут пользоваться станциями «Каширская» Замоскворецкой линии и «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Кроме того, для удобства горожан будет курсировать прямой компенсационный маршрут автобуса с остановками у закрытых станций. К слову, ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что участок БКЛ метро от «Мнёвников» до «Каховской» откроется в 2021 году, пишет телеканал 360.

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ФОТО: РИА Новости/Андрей Рудаков
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