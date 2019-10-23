Москва стала первым городом в мире с интервалом движения поездов метро 1,5 мин
Москва стала первым городом в мире с интервалом движения поездов метро в 90 секунд. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Кроме того, он отметил, что строительство столичной подземки в пересчете на одного перевезенного пассажира – самое экономически выгодное. Хуснуллин отметил, что московский метрополитен провозит 40 тысяч человек в час.
Заммэра отметил также, что сокращение времени пассажира в пути на одну минуту приносит городу 20 млрд рублей в год.
Напомним, в российской столице утверждена и реализуется программа развития Московского метрополитена, благодаря которой к 2027 году в 75 районах Москвы улучшиться ситуация с доступом к метро.
Кстати, с 26 октября из-за строительства Большой кольцевой линии для пассажиров закроют Каховскую линию столичной подземки. Расположенные на ней станции «Каширская», «Варшавская» и «Каховская» вновь откроются уже в составе БКЛ, пишет RT.
В пресс-службе метрополитена подчеркнули, что на время их закрытия пассажиры могут пользоваться станциями «Каширская» Замоскворецкой линии и «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Кроме того, для удобства горожан будет курсировать прямой компенсационный маршрут автобуса с остановками у закрытых станций. К слову, ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что участок БКЛ метро от «Мнёвников» до «Каховской» откроется в 2021 году, пишет телеканал 360.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В «Норникеле» назвали предварительную причину гибели рабочих на руднике
- Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
- В Госдуме объяснили нежелание россиян просить государство о помощи
- В Москве из калмыков знают только Тарбаева
- В Москве эвакуируют здание Совета Федерации