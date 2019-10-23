Москва стала первым городом в мире с интервалом движения поездов метро 1,5 мин

Москва стала первым городом в мире с интервалом движения поездов метро в 90 секунд. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Кроме того, он отметил, что строительство столичной подземки в пересчете на одного перевезенного пассажира – самое экономически выгодное. Хуснуллин отметил, что московский метрополитен провозит 40 тысяч человек в час.

Заммэра отметил также, что сокращение времени пассажира в пути на одну минуту приносит городу 20 млрд рублей в год.

Напомним, в российской столице утверждена и реализуется программа развития Московского метрополитена, благодаря которой к 2027 году в 75 районах Москвы улучшиться ситуация с доступом к метро.