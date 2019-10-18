Строительные работы на станции метро «Окская» завершат к концу года

Основные работы на станции «Окская» Некрасовской линии столичного метро будут выполнены к концу текущего гола. Об этом во время осмотра хода строительства сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его сведениям, «Окская» уже готова на 80%.

Как отметил градоначальник, она появится в районе с большим объёмом реновации жилья и промышленными территориями. «Окская» будет одной из самых загруженных станций московской подземки - она будет пропускать более 30 тысяч пассажиров в сутки. В свою очередь генеральный директор компании-подрядчика АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин рассказал, что строительство идёт согласно графику.

Станция «Окская» строится в Юго-Восточном округе, на пересечении Рязанского проспекта с улицей Окская. Внутреннее оформление посвящено водной тематике. В рамках благоустройства территории у станции будет восстановлено покрытие шоссе и пешеходного тротуара. Там также высаживают деревья и кустарники, монтируют малые архитектурные формы.

