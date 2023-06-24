Москва решила оставить 26 июня нерабочим днем
24 июня 202321:20
Власти Москвы приняли решение оставить понедельник, 26 июня, выходным днем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.
Ранее днем Мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня выходным днем из-за сложившейся в стране ситуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru