Москва решила оставить 26 июня нерабочим днем

Власти Москвы приняли решение оставить понедельник, 26 июня, выходным днем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Песков: Путин не планирует посещать «Алые паруса» в Петербурге

Ранее днем Мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня выходным днем из-за сложившейся в стране ситуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ВыходныеМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры