Песков: Путин не планирует посещать «Алые паруса» в Петербурге

Владимир Путин не планирует посещать «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

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Пресс-секретарь президент ответил отрицательно на вопрос, есть ли в графике российского президента мероприятие.

Праздничное шоу «Алые паруса» запланировано в ночь с субботы на воскресенье.

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ФОТО: http://parusaspb.ru/
ТЕГИ:Владимир ПутинДмитрий Песков

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