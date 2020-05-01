Москва проводит очередную масштабную дезинфекцию

Очередная, шестая по счету, масштабная дезинфекция дорог, тротуаров, парковок и общественных пространств началась в Москве в полдень. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что обработка проводится в целях профилактики распространения COVID-19. В общей сложности специалисты обработают дезинфицирующим составом около 300 миллионов квадратных метров различных площадей. Для проведения дезинфекции задействуют более 70 тысяч сотрудников коммунальных служб, а также более 4,5 тысячи единиц техники.

Заммэра добавил, что для работ будут использованы специальные препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. По словам Бирюкова, средства безопасны для людей и животных.