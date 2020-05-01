Москва проводит очередную масштабную дезинфекцию
Очередная, шестая по счету, масштабная дезинфекция дорог, тротуаров, парковок и общественных пространств началась в Москве в полдень. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он подчеркнул, что обработка проводится в целях профилактики распространения COVID-19. В общей сложности специалисты обработают дезинфицирующим составом около 300 миллионов квадратных метров различных площадей. Для проведения дезинфекции задействуют более 70 тысяч сотрудников коммунальных служб, а также более 4,5 тысячи единиц техники.
Заммэра добавил, что для работ будут использованы специальные препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. По словам Бирюкова, средства безопасны для людей и животных.
Кстати, ранее НСН писала, что популярный метод дезинфекции с помощью хлорной извести (хлорки) лучше не использовать в домашних условиях. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов. Он подчеркнул, что её использование может быть оправдано в промышленных помещениях, а для обработки квартир лучше выбрать спиртосодержащие вещества, поскольку хлорка токсична и может навредить здоровью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru