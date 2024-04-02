Москва признана самым благоприятным для проживания городом России

Российская столица признана самым благоприятным для проживания городом в стране по итогам вычисления индекса качества городской среды за 2023 год. Кроме того, среди городов-миллионников комфортными признаны Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Краснодар.

В обще сложности индекс качества городской среды рассчитали для 1117 городов Российской Федерации. Этим каждый год занимается Минстрой. Для расчёта используются данные, предоставленные регионами, а также рядом министерств и ведомств.