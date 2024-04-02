Москва признана самым благоприятным для проживания городом России

Российская столица признана самым благоприятным для проживания городом в стране по итогам вычисления индекса качества городской среды за 2023 год. Кроме того, среди городов-миллионников комфортными признаны Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Краснодар.

В обще сложности индекс качества городской среды рассчитали для 1117 городов Российской Федерации. Этим каждый год занимается Минстрой. Для расчёта используются данные, предоставленные регионами, а также рядом министерств и ведомств.

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Всего оценке подлежат 36 индикаторов качества городской среды – от безопасности и комфорта до эффективности органов власти. Максимально можно набрать 360 баллов. Городская среда признаётся благоприятной при индексе качества свыше 180 баллов.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» был запущен в 2019 году. Это составная часть национального проекта «Жилье и городская среда».

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