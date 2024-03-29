Москва возглавила 33 национальных рейтинга городов и регионов России

Москва заняла первое место в 33 ведущих национальных рейтингах городов и субъектов России по итогам 2023 года, столица подтвердила высокий уровень развития промышленности, технологий, работы в сфере защиты экологии и повышения качества жизни горожан. Об этом сообщила руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

Она отметила, что рейтинги являются важным инструментом в оценке результатов деятельности органов власти. По словам Багреевой, с их помощью можно оценить качество реализации политики городского или регионального развития в целом и по отдельно взятым направлениям. Руководитель Департамента подчеркнула, что рейтинги помогают выявлять эффективные решения, а также определять перспективные точки роста и проводить корректировку планов по управлению городом.

Так, столица заняла первое место в рейтингах качества жизни и социально-экономического развития регионов агентства «РИА Рейтинг», индексе качества городской среды Минстроя РФ. Кроме того, важнейшую роль в обеспечении роста городской экономики и укреплении технологического суверенитета РФ играет московская промышленность. За последний год кратно увеличилось число проектов, реализованных в этой сфере, в частности высокотехнологичной. Такие усилия были также оценены в рамках промышленного рейтинга Минпромторга. В 2023 году столица заняла первое место, в 2021 году город располагался на девятой строчке.

Результатом комплексного подхода к территориальному развитию стало первое место города в Консолидированном ESG-индикаторе регионов ИНФРАГРИН 2023 года, который свел итоговые значения 28 рейтингов и индексов в области устойчивого развития. Москва также разработала два международных рейтинга в сфере устойчивого развития: в прошлом году столица подготовила рейтинг-доклад «Климатическая повестка городов мира и ESG-рэнкинг регионов и городов ЕАЭС. Оба получили признание экспертов.

Кроме того, работа по инвестиционной привлекательности также получает высокие оценки экспертов. Столица занимает первое место в рейтинге по итогам ежегодной оценки инвестиционной привлекательности регионов, которую проводит Национальное рейтинговое агентство. Столица занимает первое место в рейтингах рынка труда, вовлеченности населения в малый и средний бизнес и других.

Багреева добавила, что значимым событием стало признание Регионального центра компетенций (РЦК) Москвы лучшим национальным центром компетенций страны по результатам реализации нацпроекта «Производительность труда». В прошлом году деятельность РЦК оценивали впервые, однако благодаря высокому качеству работы он занял лидирующую позицию сразу и в полугодовом, и итоговом рейтингах за прошлый год.

