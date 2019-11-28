Москва признана лучшим городом мира для туристов
Москва выиграла в номинации премии World Travel Awards — "Лучшее туристское направление. Город". Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Москва обошла крупнейшие города мира, в том числе Лондон, Нью-Йорк, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие.
Награда присвоена по итогам оценки путешественников и профессионалов мировой туристической отрасли. В этом году награждение состоялось в Омане. В 2020 году премию будут впервые вручать в Москве.
World Travel Awards проводится с 1993 года. Премия считается одной и самых престижных в туристической индустрии.
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