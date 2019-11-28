Москва признана лучшим городом мира для туристов

Отмечается, что Москва обошла крупнейшие города мира, в том числе Лондон, Нью-Йорк, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие.

Награда присвоена по итогам оценки путешественников и профессионалов мировой туристической отрасли. В этом году награждение состоялось в Омане. В 2020 году премию будут впервые вручать в Москве.

World Travel Awards проводится с 1993 года. Премия считается одной и самых престижных в туристической индустрии.



