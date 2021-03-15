Главврач рассказал о преимуществах контрактов жизненного цикла на примере КТ-центров

«В первую очередь, необходимо обеспечить бесперебойную работу амбулаторных КТ-центров. Их концепция заключается в том, чтобы приблизить раннюю диагностику ковидной пневмонии на амбулаторном этапе как можно ближе к месту нахождения пациента. Это необходимо, чтобы не надо было подключать дополнительные ресурсы, удлинять логистику доставки пациента в стационар, проведения там клинических исследований и принятия решения о госпитализации. Когда КТ-центр расположен недалеко от дома, это существенно упрощает работу сразу всем звеньям оказания медицинской помощи – начиная от поликлиники и выездной бригады медиков, до врача реанимации уже в стационаре», - пояснил он.

По словам главврача, контракты жизненного цикла позволят исключить даже разговоры о возможной нестабильной работе КТ-центров.

«КТ-центры - один из основных элементов высокотехнологичного процесса оказания медицинской помощи. Контракт жизненного цикла позволяет решать комплексно данную задачу. Речь идёт, как о поставке оборудования, так и об обеспечении его функционирования, а также ремонте, в случае возникновения такой необходимости. Т.е., появляется поставщик, готовый решать эти вопросы в режиме реального времени. Безусловно, это будет большим благом», - заключил он.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столица стала одним из первых регионов страны, которая стала применять эту технологию при закупках медицинской техники. Всего по итогам 2020 года приобретено более шести тысяч единиц, включая более 1,5 тысячи единиц тяжелой медицинской техники. В результате в Москве парк тяжелой медтехники обновится почти на 90% процентов.

