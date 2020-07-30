Москва может отменить День города

Власти Москвы не уверены, что День города в этом году состоится. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин. Однако градоначальник подчеркнул, что власти, тем не менее, начали готовиться к празднику, сообщает ТАСС.

Столичный мэр отметил, что в этом году планируется сделать праздник, посвященный московским музеям. И через эту тематику показать многогранную, многовековую историю города.

День города в столице в этом году должен пройти 5 сентября.