Москва может отменить День города

Власти Москвы не уверены, что День города в этом году состоится. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин. Однако градоначальник подчеркнул, что власти, тем не менее, начали готовиться к празднику, сообщает ТАСС.

Столичный мэр отметил, что в этом году планируется сделать праздник, посвященный московским музеям. И через эту тематику показать многогранную, многовековую историю города.

День города в столице в этом году должен пройти 5 сентября.

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Напомним, на прошлой неделе Сергей Собянин заявил, что власти столицы не планируют снова вводить ограничения из-за пандемии коронавируса. По словам градоначальника, никаких новых ограничений Москва вводить не собирается. Собянин подчеркнул, что власти столицы отслеживают ситуацию.

Также Собянин отметил, что власти столицы готовы приступить к вакцинации москвичей, как только такая вакцина появится.

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Фото: mos.ru/Юлия Иванко
ТЕГИ:КоронавирусДень ГородаСергей СобянинМосква
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