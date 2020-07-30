Москва может отменить День города
Власти Москвы не уверены, что День города в этом году состоится. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин. Однако градоначальник подчеркнул, что власти, тем не менее, начали готовиться к празднику, сообщает ТАСС.
Столичный мэр отметил, что в этом году планируется сделать праздник, посвященный московским музеям. И через эту тематику показать многогранную, многовековую историю города.
День города в столице в этом году должен пройти 5 сентября.
Напомним, на прошлой неделе Сергей Собянин заявил, что власти столицы не планируют снова вводить ограничения из-за пандемии коронавируса. По словам градоначальника, никаких новых ограничений Москва вводить не собирается. Собянин подчеркнул, что власти столицы отслеживают ситуацию.
Также Собянин отметил, что власти столицы готовы приступить к вакцинации москвичей, как только такая вакцина появится.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru