Москва стала лидером по тестам на коронавирус на 100 тыс. человек

В российской столице проведено более 730 тысяч тестов на COVID-19. Об этом сообщает сообщил сайт мэра и правительства Москвы. Известно, что на 100 тысяч человек приходится почти 5,7 тысячи исследований на коронавирусную инфекцию. По этому показателю Москва стала абсолютным лидером среди мегаполисов мира, подчеркивает РЕН ТВ.

Как отмечают столичные власти, ежедневно в Москве анализы на наличие COVID-19 сдают более 25 тысяч человек. Их проводят в федеральных, частных и городских лабораториях, пишет RT.

Напомним, на коронавирусную инфекцию тестируют пациентов с пневмонией и всех, кто проживает с людьми с подтвержденным COVID-19. Также в Москве биоматериал на наличие коронавируса берут у людей с признаками ОРВИ.