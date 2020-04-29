Москва стала лидером по тестам на коронавирус на 100 тыс. человек
В российской столице проведено более 730 тысяч тестов на COVID-19. Об этом сообщает сообщил сайт мэра и правительства Москвы. Известно, что на 100 тысяч человек приходится почти 5,7 тысячи исследований на коронавирусную инфекцию. По этому показателю Москва стала абсолютным лидером среди мегаполисов мира, подчеркивает РЕН ТВ.
Как отмечают столичные власти, ежедневно в Москве анализы на наличие COVID-19 сдают более 25 тысяч человек. Их проводят в федеральных, частных и городских лабораториях, пишет RT.
Напомним, на коронавирусную инфекцию тестируют пациентов с пневмонией и всех, кто проживает с людьми с подтвержденным COVID-19. Также в Москве биоматериал на наличие коронавируса берут у людей с признаками ОРВИ.
Накануне НСН писала, что за минувшие сутки в России зафиксировано 6 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Таким образом общее число инфицированных в России, по данным на 28 апреля, выросло до 93 558 человек. За время эпидемии от COVID-19 умерло 867 человек, выздоровели 8 456 пациентов, сообщает Свободная пресса.
К слову, специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика распространения коронавирусной инфекции в России. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Он подчеркнул, что аналитиками было разработано несколько сценариев. Согласно тому, что реализуется сейчас, пик эпидемии COVID-19 придется на первую декаду мая. В Москве же он наступит на несколько дней раньше, чем в других регионах
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Умерли
867+73 / сут.
Выздоровели
8 456+1 110 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru