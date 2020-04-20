Москва и область опережают остальную России по COVID-19 на 2-3 недели

Москва и Московская область, которые удерживают первые места по количеству заболевших коронавирусом в стране, по темпам распространения инфекции опережают другие регионы на 2-3 недели. Такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина.

Голикова назвала средний возраст болеющих коронавирусом

«Без Москвы и Московской области - здесь темп роста количества заболевших за последние сутки составил 12 процентов», - сказала она.

Так суточный темп роста в столице сейчас составляет 8,3% (26350 случаев), в Подмосковье - 12,4% (5241 случай). Общее число заболевших за пределами столичной агломерации — 15530 человек.

Всего в России зафиксировано 285 очагов заболевания коронавирусом, передает Газета.ру со ссылкой на Голикову. Большая часть приходится на медицинские организации

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Фото: kremlin.ru
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