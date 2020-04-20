Москва и область опережают остальную России по COVID-19 на 2-3 недели

«Без Москвы и Московской области - здесь темп роста количества заболевших за последние сутки составил 12 процентов», - сказала она.



Так суточный темп роста в столице сейчас составляет 8,3% (26350 случаев), в Подмосковье - 12,4% (5241 случай). Общее число заболевших за пределами столичной агломерации — 15530 человек.



Всего в России зафиксировано 285 очагов заболевания коронавирусом, передает Газета.ру со ссылкой на Голикову. Большая часть приходится на медицинские организации

