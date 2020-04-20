Голикова назвала средний возраст болеющих коронавирусом
Средний возраст заразившихся коронавирусом COVID-19 мужчин в России составляет 44,7 года. Такие данные на совещании с президентом РФ в понедельник привела вице-премьер Татьяна Голикова, передаёт ТАСС.
Средний возраст болеющих коронавирусом женщин — 47,9 года, добавила она.
По данным на утро 20 апреля, в стране подтверждены 47,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Прирост числа заболевших в столице составляет 8,3%, в Московской области — 12,4%, а в целом по стране — 10%, рассказала Голикова.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
47 121+4 268 / сут.
Умерли
405+44 / сут.
Выздоровели
3 446+155 / сут.
- Мишустин отредактировал список товаров первой необходимости
- Глава Северной Осетии вышел к собравшимся во Владикавказе демонстрантам
- Собянин раскрыл ближайшие планы по борьбе с COVID-19 в Москве
- Москва и область опережают остальную России по COVID-19 на 2-3 недели
- Группа «Анимация» сняла клип в условиях самоизоляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru