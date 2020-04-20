Голикова назвала средний возраст болеющих коронавирусом

Средний возраст заразившихся коронавирусом COVID-19 мужчин в России составляет 44,7 года. Такие данные на совещании с президентом РФ в понедельник привела вице-премьер Татьяна Голикова, передаёт ТАСС.

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Средний возраст болеющих коронавирусом женщин — 47,9 года, добавила она.

По данным на утро 20 апреля, в стране подтверждены 47,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Прирост числа заболевших в столице составляет 8,3%, в Московской области — 12,4%, а в целом по стране — 10%, рассказала Голикова.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:Татьяна ГоликоваСтатистикаКоронавирус
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