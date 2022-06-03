Москва и Луганск стали городами-побратимами
Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Луганской городской администрации Манолис Пилавов подписали декларацию, согласно которой российская столица и Луганск стали городами-побратимами, сообщает ТАСС.
На церемонии, которая прошла в Луганске, московский мэр заявил, что столица РФ окажет гуманитарную помощь и содействие в восстановлении социально-инженерной инфраструктуры Донецка и Луганска.
Стороны достигли договорённостей о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также выразили стремление к развитию взаимовыгодных связей в туризме.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что подписал с руководителем администрации Мариуполя Константином Иващенко соглашение о побратимстве между городами.
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