Москва и Луганск стали городами-побратимами

На церемонии, которая прошла в Луганске, московский мэр заявил, что столица РФ окажет гуманитарную помощь и содействие в восстановлении социально-инженерной инфраструктуры Донецка и Луганска.

Стороны достигли договорённостей о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также выразили стремление к развитию взаимовыгодных связей в туризме.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что подписал с руководителем администрации Мариуполя Константином Иващенко соглашение о побратимстве между городами.