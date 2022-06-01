Песков прокомментировал возможное вхождение некоторых регионов в состав РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей должны самостоятельно принимать решение о своём будущем, сообщает РИА Новости.

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Комментируя возможное вхождение этих территорий в состав России он отметил, что в итоге они примут самое лучшее решение.

«Жители двух государств – ЛНР и ДНР – и жители территорий, я имею в виду Херсонщину, Запорожье, именно они должны принимать решение о своём будущем. И мы также не сомневаемся, что они примут самое лучшее решение», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак выразил уверенность в том, что Херсонская и Запорожская области Украины, а также ДНР и ЛНР, войдут в состав России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияЛНРДНРДмитрий Песков
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