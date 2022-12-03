Москва и Алжир станут городами-побратимами

«Мы собираемся подписать документ о побратимском партнерстве между городом Алжир и Москвой. Сейчас мы также готовим проект партнерства с Санкт-Петербургом, между двумя политехническими университетами – Алжира и Санкт-Петербурга», - рассказал Рабехи.

Губернатор отметил, что Алжир нуждается в подготовке кадров по специальностям в области электроники, информатики, искусственного интеллекта. Кроме того, североафриканской стране необходимы специалисты по гражданскому строительству и реставрации.

