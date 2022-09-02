Московскую электронную школу начнут использовать во всех школах России

По словам градоначальника, этот документ позволит передать на федеральный уровень наработки Московской электронной школы (МЭШ), электронного дневника, электронного журнала.

Собянин добавил, что в рамках МЭШ создана крупнейшая электронная образовательная библиотека страны, насчитывающая более 1,7 млн единиц образовательного контента, в том числе видеоуроки, виртуальные лаборатории, произведения художественной литературы, онлайн-тренажеры.

Сергей Кравцов, в свою очередь, назвал систему образования Москвы одной из лучших в мире и имеющийся у столицы опыт необходимо максимально использовать в других регионах. Максут Шадаев отметил, что внедрение таких цифровых сервисов не является обязательным, поэтому субъекты будут принимать решение самостоятельно.

Ранее руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что с начала 2022 года в столице введено в эксплуатацию девять объектов образования на 2450 мест.

