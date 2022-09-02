Московскую электронную школу начнут использовать во всех школах России

Мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минцифры Максут Шадаев и министр просвещения РФ Сергей Кравцов подписали соглашение о сотрудничестве при создании, развитии и эксплуатации федеральной государственной информационной системы «Моя школа», сообщает пресс-служба московского правительства.

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По словам градоначальника, этот документ позволит передать на федеральный уровень наработки Московской электронной школы (МЭШ), электронного дневника, электронного журнала.

Собянин добавил, что в рамках МЭШ создана крупнейшая электронная образовательная библиотека страны, насчитывающая более 1,7 млн единиц образовательного контента, в том числе видеоуроки, виртуальные лаборатории, произведения художественной литературы, онлайн-тренажеры.

Сергей Кравцов, в свою очередь, назвал систему образования Москвы одной из лучших в мире и имеющийся у столицы опыт необходимо максимально использовать в других регионах. Максут Шадаев отметил, что внедрение таких цифровых сервисов не является обязательным, поэтому субъекты будут принимать решение самостоятельно.

Ранее руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что с начала 2022 года в столице введено в эксплуатацию девять объектов образования на 2450 мест.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:РоссияМинпросветМоскваОбразованиеСергей Собянин
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