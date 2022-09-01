В Москве с начала года ввели в эксплуатацию 9 объектов образования
С начала 2022 года в столице введено в эксплуатацию 9 объектов образования на 2450 мест: 1 школу, 4 детских сада и 4 учебных корпуса, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Современные московские школы – многофункциональные, технически оснащенные. Это пространство не только для учебы, но и для дополнительных занятий, профориентации, спорта, отдыха, общения и развития», - сказал Загрутдинов.
Глава Департамента строительства также отметил, что школы Москвы максимально ориентированы на цифровизацию. Учебные заведения имеют не только компьютерные классы, но и кабинеты роботехники, IT-полигоны.
Новую школу открыли в Зеленограде, детские сады появились в Некрасовке, Ново-Переделкине, Южнопортовом районе. Учебные корпуса открылись в районах Сокол, Ховрино, Дмитровский и Центральном административном округе.
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