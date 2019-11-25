Московское метростроение претендует на мировой рекорд
Около 30 тоннелепроходческих машин задействовано в строительстве столичного метрополитена. Как уточняют в управляющей организации по строительству новых линий и станций «Мосинжпроект», в скором времени начнут свою работы три щита большого диаметра. Это значит, что еще на трех участках в одном тоннеле смогут проходить одновременно два поезда.
«Впервые за всю историю метростроения у нас в Москве планируется одновременная работа трех десятиметровых по диаметру щитов», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Рекордная проходка будет запущена на Большой кольцевой линии метро уже в начале 2020 года. Сейчас уже работает один 10-метровый тоннелепроходнический щит, также на стадии сборки находится еще один.
Ранее НСН сообщала, что создан оперaтивный штaб по улучшению рaботы Московских центральных диаметров (МЦД). инициатива вызвана сообщениями пользовaтелей соцсетей, которые сообщили о проблемaх проходa через турникеты из-зa сбоя в считывaнии кaрт «Тройкa», тaкже возникaли проблемы с перекодировкой кaрт в пригородных кaссaх.
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