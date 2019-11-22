Эксперт рассказал о важности запуска МЦД

Запуск Московских центральных диаметров затронет всех людей, пользующихся общественным транспортом в столице. Об этом заявил директор научно-образовательного центра цифровых высокоскоростных транспортных систем Российского университета транспорта Олег Покусаев. Он добавил, что теперь пассажиры смогут строить более удобные маршруты, а это позволит разгрузить линии столичной подземки.

Напомним, Московские центральные диаметры позволят пассажирам сократить время в пути из столицы в Подмосковье. МЦД-1 соединяет Одинцово и Лобню, а МЦД-2 — Нахабино и Подольск. Общая протяжённость маршрутов составляет 132 километра. Проект был одобрен президентом России в 2017 году. Пока он предусматривает открытие 5 диаметров.

Кстати, как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», в первый день работы, 21 ноября, поезда на двух первых линиях Московских центральных диаметров перевезли свыше пятисот тысяч пассажиров. По МЦД-1 проехали более 224 тысяч человек, по МЦД-2 – более 277 тысяч.